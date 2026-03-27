◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月27日京セラD）オリックス・九里亜蓮投手（34）が、28日楽天戦の予告先発として公示された。右腕はこの日、キャッチボールなどで最終調整。「マウンドに上がる以上は、覚悟を持って上がらないといけない。前の日から気合い入りすぎても疲れるだけですし、（気持ちを入れるのは）プレーボールがかかってからでいい」と、プロ13年目のベテラン右腕らしく平常心を強調した。昨年の