東京・品川区で、走行中のタクシーが建物に突っ込み、乗客の男性がけがをしました。【映像】事故現場付近の様子午前10時半ごろ品川区の西五反田で「タクシーが閉店した寿司店に突っ込んでいる」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、乗客の60代の男性が足の痛みを訴え病院に搬送されましたが意識はあるということです。事故当時、建物の中に人はいませんでした。この事故で、運転手の70代の男が過失運