マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で複数ポジションの補強に動くようだ。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。マイケル・キャリック暫定監督のもとで強さを取り戻し、来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得が現実的となっているマンチェスター・ユナイテッド。依然として来シーズン以降の体制は不透明だが、今夏の移籍市場では複数のポジションで即戦力の獲得に動く可能性が高いと