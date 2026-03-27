富士通陸上部に新加入する（左から）伊藤蒼唯、上原琉翔、柳井綾音、小川大輝＝27日、川崎市陸上男子400メートル障害で昨年の世界選手権代表の小川大輝（東洋大）ら4月1日付で富士通に加入する4選手が27日、川崎市内で取材に応じ、小川は「常に日本代表を狙うのは当たり前。学生時代以上に結果が求められるので、頑張りたい」と決意をにじませた。地元愛知で6月に日本選手権、秋にはアジア大会が開催される。「勝ちたい気持ち