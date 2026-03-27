スーパーの店頭に並ぶコメ＝2025年12月、埼玉県上尾市農林水産省は27日、全国約6千の小売店で16〜22日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ21円安い3970円だったと発表した。4千円を下回るのは4週連続で、下落基調が続いている。全国9地域のうち6地域で値下がりした。最も安かったのは九州・沖縄の3682円で、他に東北、信越、東海、中国・四国が3千円台だった。全国のスーパー約千店を対象にした別の調査結果も同時