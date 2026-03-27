俳優の内山理名（44）が、背中を大胆に見せたドレス姿を披露した。【映像】内山理名、吉田栄作との夫婦ショット＆子どもの写真2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子出産を報告していた内山。部屋に飾った花や子どもの写真、ひな人形、手料理などをInstagramで披露しており、「何げない毎日の、丁寧な暮らしの幸せが伝わります」「お子さんは、女の子なんですね」「初節句おめでとうございます」など、