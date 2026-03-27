◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）西武は２７日、ロッテとの開幕戦（ＺＯＺＯ）に挑む。打線は、ドラフト１位・小島大河捕手が「９番・捕手」で球団では２００６年の炭谷以来となる新人捕手でのスタメン出場を勝ち取ったほか、長谷川信哉外野手が「２番・一塁」でスタメン出場。台湾統一から入団した林安可外野手、日本ハムからＦＡ移籍した石井一成内野手がスタメンを外れた。開幕投手を務めるのは、渡