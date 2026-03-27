「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）開幕戦のスタメンが発表された。２リーグ制以降では球団史上初の連覇を目指す阪神は１番・近本から５番・大山まで不動の顔ぶれ。藤川監督からキーマンの一人に挙げられた佐藤輝が「４番・三塁」に入る。昨季の開幕戦では１２球団一番乗りで本塁打を記録しており、２年連続の開幕弾に期待が高まる。また、高卒５年目の中川がプロ初の開幕スタメンに名を連ねた。キャンプからアピールを重