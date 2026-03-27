バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、“恩師”ジョゼップ・グアルディオラ監督の後継者になる可能性が浮上しているようだ。26日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。2016年夏からマンチェスター・シティの指揮を執っているグアルディオラ監督。前人未到のプレミアリーグ4連覇や2022−23シーズンの歴史的なトレブル（プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップの3冠）達成など、ここまで合計19個