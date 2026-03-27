秋篠宮家の長男・悠仁さまが京都で蹴鞠を体験された際の写真が公開されました。ワイシャツにネクタイ姿で「蹴鞠」を体験される悠仁さま。2月、悠仁さまが明治天皇陵参拝などのため京都を私的に訪問された際の写真です。宮内庁によりますと、悠仁さまは蹴鞠の保存会の人から説明を受け、「アリ」「ヤア」「オウ」などかけ声を出しながら体験されたということです。また、提供された写真では琵琶を手に取られた悠仁さまの姿も。雅楽