邪命邪魅1巻戦場から生き延びた青年を待っていたのは――。“クジ砂”こと『クジラの子らは砂上に歌う』の原作者・梅田阿比氏による最新作『邪命邪魅（じゃみじゃみ）』（白泉社）のコミックス第1巻が、2026年3月27日（金）に発売された。著者の梅田氏は、バレーボール漫画『フルセット！』や和風ホラー『幻仔譚じゃのめ』などで知られる漫画家。なかでも『クジラの子らは砂上に歌う』は「このマンガがすごい！2015」の「オ