『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（28）VC長野トライデンツ一条太嘉丸前編【日体大の先輩、郄橋藍からのアドバイス】「（サントリーサンバーズ大阪の郄橋）藍さんは、周りを気にせずに自分のプレーができる。そこに迷いがない。そうなるのは難しいけど、マインドはマネしないとなと思います」VC長野トライデンツの一条太嘉丸（23歳／いちじょう・たかまる）は、日本体育大学時代の先輩で、日本