ＷＢＣを終えて来日したソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）は、スロー調整で実戦再開に向けて照準を合わせていくことになった。倉野チーフ投手コーチが２７日、日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイ）前にエース左腕の今後の調整法について言及。モイネロ本人と２６日にミーティングを行い「まだ細かいスケジュールは決まっていないが、とりあえず体の状態を上げていくということになった」と大まかな流れを確認したこ