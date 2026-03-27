第９８回選抜高校野球大会第９日（２７日）の準々決勝第３試合は専大松戸（千葉）が山梨学院に２―１で勝利。春夏通じて初の４強入りを果たした。渾身のガッツポーズを決めたのは瀬谷鷹我（３年）だ。１―１の８回、一死二塁のチャンスで迎えた第４打席。相手先発・渡部（２年）が投じたインコース低めのスライダーをすくい上げ、打球は右中間を破る勝ち越しの決勝打となった。瀬谷は「打席でいろいろ考えてしまうと打てない