絶対外せない、京都の桜の名所「円山公園」の和カフェ八坂神社に隣接する円山公園は、開園から130年以上の歴史を持つ、京都市の文化遺産です。園内には限られた飲食店だけが出店しており「一休庵」もそのひとつ。席数は多く、3〜4名で利用しやすいテーブル席、おひとりさまも過ごしやすいカウンター席、大人数で囲める大テーブルなど、さまざまな利用シーンを想定した席が用意されています。カウンター席は、しだれ桜に向かってパ