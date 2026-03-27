ルミネが手掛ける「ニュウマン高輪 MIMURE(ミムレ)」が28日にオープンする。約8000平米の空間うち、京都に本店を構える小川珈琲が1フロアを使い、体験型の食提案を行うほか、別のフロアでは人気飲食店の新業態なども出店する。『OGAWA COFFEE LABORATORY』は、コーヒーだけではない体験価値を提供する実験室と位置づけ、ただ商品を提供するだけではなく、選ぶ･味わう出会うといった体験を提供する。『OGAWA COFFEE LABORATORY』調