【モデルプレス＝2026/03/27】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催。青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリに輝いた。【写真】今年も美男子揃い“日本一のイケメン大学生”ファイナリストたち◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」グランプリは隈部