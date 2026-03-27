山形県大石田町のJR山形新幹線の踏切で27日午後、山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。JRによりますと、27日午後3時過ぎ、JR山形新幹線の大石田駅と北大石田駅の間で、山形新幹線の下りの回送列車が異常な音を感知して停車しました。乗務員が現場を確認したところ、荻袋道踏切で新幹線と乗用車が衝突していたことが分かりました。警察によりますと、乗用車は高齢の男性が運転してい