タレントのミッツ・マングローブ（50）が27日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、ゲスト出演した俳優・原田龍二の発言をいじる場面があった。番組では、24年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の公判についてピックアップ。ダブルMCの垣花正から「シチュエーション評論