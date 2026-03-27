4月使用分の電気・ガス料金大手電力10社と大手都市ガス4社が27日発表した4月使用分（5月請求）の標準家庭向け料金は、全社が前月に比べて値上がりする。政府補助が3月で終了するため。値上がり幅は電気が393〜463円、都市ガスが148〜195円。米国とイスラエルのイラン攻撃による価格への影響は6月使用分以降に反映される見通し。電気料金が最も高いのは北海道の9457円で、沖縄の9216円が続いた。最安値は九州の7569円だった。都