◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）巨人は開幕戦をドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手に託します。去年、8回9回を守った大勢投手とライデル・マルティネス投手はメンバー外と少し不安な船出となりましたが、チーム一丸になるチャンスと阿部慎之助監督は気を引き締めました。阪神は先発が村上頌樹投手。去年の防御率が2.10で対巨人は0.60と巨人にとっては大きな壁となりそうです。また、6番に入っている中