農林水産省によりますと、今月22日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より2円値下がりし、5キロあたり3978円でした。値下がりは6週連続で、3000円台となるのは2週連続です。種類別に見ると、銘柄米の平均価格は、前の週より1円値下がりし5キロあたり4088円、ブレンド米などは前の週より25円安い5キロあたり3676円となっています。農水省の担当者は、コメの在庫が去年より積み上がっていることや、業