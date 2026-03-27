声優の三森すずこ（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。日本に一時帰国していたことを伝えた。2019年にプロレスラーのオカダ・カズチカと結婚し、22年8月に第1子を出産した三森。夫・オカダの米プロレス団体「AEW」移籍にともない、三森も24年夏から米国へ移住。同年11月には第2子の出産を発表している。三森は「3泊5日！弾丸お仕事帰国ーー」と書き出し、「お仕事たくさんしてきたよー！」と報告。「時差ボケの眠気で