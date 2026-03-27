中国外交部領事司は26日、公式SNSアカウントの投稿を通じて、日本への渡航を当面の間控えるよう国民に注意を促した。中国新聞社が伝えた。同投稿は「このところ、日本では治安が不安定化し、中国国民を狙った違法犯罪事件が多発しており、日本に滞在する中国国民を取り巻く安全環境は悪化し続けている。24日には自衛官が刃物を所持して塀を乗り越え、在日本中国大使館に強行侵入した。これは中国側の外交官の人身の安全および外交