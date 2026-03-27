完全電動型コンテナ船「華航新能2」と「華航新能3」の就航式が3月26日、中国中部に位置する湖北省武漢市でおこなわれ、長江中上流初のゼロ炭素輸送船団が正式に設立されたことを示しました。この船団は華中港航グループが手掛けたもので、計5隻の完全電動型コンテナ船があります。最初に建造された「華航新能1」は2023年11月16日に就航し、湖北省で初めて長江幹線と支線での運営に投入された完全電動型コンテナ船です。この船は時