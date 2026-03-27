20年前にホンダが示した斬新「軽ピックアップ」がスゴい普段は仕事の相棒として活躍する軽トラック。そこに、本格的なレジャーやスポーツを楽しむための「ギア」としての機能を詰め込んだ、ホンダらしいコンセプトカーがありました。荷台の使い勝手を極限まで高め、遊びの可能性を広げた驚きのパッケージング。その詳細を紐解きます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの斬新「“2人乗り”軽ピックアップ」です！ 画像で見
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