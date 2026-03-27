Photo: 松浦文生 いつもの部屋が、一瞬にしてリラックスルームになってしまった。音楽。それは単なる聴覚からの刺激ではありません。あるときは熱狂するライブ空間、またあるときはワイヤレスイヤホンが生み出す静寂、そしてドライブ中の車内に流れる心地良いBGM…。一口に音楽と言っても、空間との組み合わせによってその楽しみ方は大きく異なってくるもの。そして、暗いリビングで揺らめく