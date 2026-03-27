任天堂のゲーム『どうぶつの森』を題材にした「一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ」が、4月4日（土）から、全国の「ファミリーマート」などで順次発売される。【写真】貯金がはかどりそうなタヌポートATMの貯金箱も！景品一覧■人気アイテムをゲットできるチャンス再び！今回登場するのは、過去に販売され好評を博した「一番くじ どうぶつの森」シリーズのアイテムを再びラインナップにそろえた、全7等級2