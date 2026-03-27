3月28日から始まる原爆資料館の展示が報道公開されました。被爆者9人の証言を動画で発信します。原爆資料館東館1階の新展示は、「ヒロシマは訴える」と題され、八幡照子さんや、切明千枝子さんなど被爆者9人の証言動画を発信します。動画は約6分間で、原爆投下後の惨状や核兵器廃絶に向けた思いを伝えます。また、核兵器禁止条約の発効や平和首長会議の歩みについても紹介します。資料館を訪れた人へ平和に向けた行動を促すのが狙