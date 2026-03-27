静岡県富士市の2市営団地で合わせて77個の水道メーターが何者かによって持ち去られているのが発覚しました。市は警察に被害届を提出しています。 【写真を見る】メーターの盗難が発覚した団地 富士市役所上下水道部によりますと、3月19日と27日に618戸ある富士見団地と88戸の四丁河原団地で、メーターの検針中に水道メーターがなくなっているの部屋があることが判明しました。