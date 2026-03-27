広島県呉市の住宅で女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された事件で、女性の死因が「絞死」だったことが分かりました。この事件は26日の朝、呉市警固屋の住宅で、この家に住む角戸えり子さんが室内で倒れているのを警察官が発見、その後死亡が確認されたものです。警察は27日司法解剖を行い、死因がひも状のもので首を絞められた「絞死」であると明らかにしました。角戸さんの首には圧迫された形跡