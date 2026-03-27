札幌市の地下歩行空間で開かれたアイヌ民族に関するパネル展について、内容が差別的だとして関連団体が札幌市に対策を求める署名を提出しました。（一般社団法人アイヌ力山下明美さん）「アイヌ民族ヘイトは人権侵害ですという署名です。受け取ってください」札幌市におよそ１万６０００筆の署名を手渡したのは、アイヌ民族の関連団体の代表です。札幌の地下歩行空間で３月１６日に開かれたアイヌ民族に関するパネル展について、