NHK日曜美術館50年展が28日、東京・上野の東京藝術大学大学美術館で始まる。番組50年を記念した展示会で、国内外の名品が集結する。【写真】まさに爆発！岡本太郎の作品NHK Eテレで放送中の『日曜美術館』（毎週日曜 前9：00）は、1976年4月の放送開始から、2500回を超える長寿番組。今年50周年を迎えるのに合わせ、番組に登場してきた“美”の魅力を伝える展覧会を開催する。展示では、番組を彩ってきた数々の名作・名品120