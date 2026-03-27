東京都練馬区のスーパー「アキダイ」関町本店に並ぶ卵パック＝2024年10月日本養鶏協会は27日、鶏卵価格が秋以降に値上がりするとの見通しを示した。イラン情勢の悪化に伴う海上運賃の上昇で、夏以降に輸入飼料代が大きく値上がりする可能性がある。岡田大介筆頭副会長は東京都内で開いた記者会見で「飼料の値上げに耐えられない養鶏農家は廃業もある」と指摘。供給減につながれば、さらなる価格高騰もあるとした。原油価格上昇