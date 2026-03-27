NHKでシンガー・ソングライター・あいみょんのメジャーデビュー10周年特集『NHK ONE LIVEAIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』を放送する。まずはBS8Kにて、31日午後11時からダイジェスト版が放送される。【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりと2016年にメジャーデビューし、今年11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん。これまでに発表した楽曲で18曲がストリ