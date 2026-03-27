開幕オリックス戦（京セラドーム）に臨む楽天のスタメンが発表された。大方の予想は1番中島だったが、村林が名を連ねた。村林は“宮城キラー”で、昨季は対戦打率・400（10打数4安打）、一昨年も打率・308（13打数4安打）をマークしている。スタメンは以下の通り【楽天】（1）遊村林（2）中辰己（3）Dボイト（4）左マッカスカー（5）三黒川（6）一浅村（7）右中島（8）捕太田（9）二小深田先発荘司【オリ