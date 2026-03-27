先ほど発表されたコメの平均価格は2円値下がりし、5キロ3978円と前の週とほぼ横ばいとなりました。ただ、6週連続で値下がりしていて、下落傾向が続いています。農林水産省によりますと、今月16日から22日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より2円安い3978円でした。6週連続で下落するのは、放出された備蓄米が出回った去年5月以来のことです。去年とれたコメの量が多く、民間の業者が抱える在