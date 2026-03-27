コンビニエンスストアでインスタントコーヒーを万引きしたとして、先月、窃盗の疑いで逮捕された千葉県匝瑳市議会の副議長だった男性について、八日市場区検は、きょう（27日）、不起訴処分としました。八日市場区検は不起訴の理由について、「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。男性は逮捕当時、匝瑳市議会の副議長を務めていましたが、先月（2月）、議員を辞職しました。