アスクルの物流センターにあるロゴマーク通販大手のアスクルは27日、2026年5月期連結決算の本業のもうけを示す営業損益が205億円の赤字（前期は140億円の黒字）に転落する見通しだと発表した。コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃で、サービス停止に追い込まれ、売上高が減少した。復旧後の販売促進策で採算が悪化したことも響いた。純損益予想は算定が困難だとして公表を見送った。同時に発表した25