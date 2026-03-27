【28日（土）全国天気】ポイント全国的に晴天絶好のお花見日和北海道は雨や雪関東は朝晩雨の所もスギ花粉やヒノキ花粉に要注意28日（土）は、高気圧にゆるやかに覆われて、晴れる所が多いでしょう。ただ上空の寒気の影響で、北海道は午前中に雨や雪の降る所があり、関東も朝晩は雨の降る所がありそうです。関東から九州は20℃以上まで上がる所が多く、絶好のお花見日和となるでしょう。25℃以上の夏日となる所もありそうです。予想