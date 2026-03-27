袴田巌さんと握手を交わす村山浩昭元裁判官（左）＝27日午後、浜松市1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）が27日、2014年に袴田さんの釈放を決定した村山浩昭元裁判官（69）と浜松市の自宅で面会し、村山さんが「お久しぶりです」と語りかけて握手した。袴田さんは長年の収容による拘禁症状で意思疎通が難しい。姉ひで子さん（93）が「命の恩人だよ」「村山先生には助けていただいたね」と声をか