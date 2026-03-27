◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年3月27日京セラD）開幕戦のスタメンが発表され、オリックスは若月が「5番・指名打者」に名を連ねた。楽天の開幕投手・荘司とは昨季10打数4安打、打率・400と好相性。宮城と組む捕手こそ森友に譲ったが、中軸に入り打線をけん引する。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（三）宗2（左）西川3（二）太田4（一）シーモア5（指）若月6（捕）森友7（中）中川8（遊