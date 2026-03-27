Ｇ１・９勝のアーモンドアイの初子アロンズロッド（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、次走は明石特別・２勝クラス（４月１１日、阪神競馬場・芝２４００メートル）を目標とすることが分かった。シルク・ホースクラブが２７日までに、ホームページで発表した。同馬は３月に国枝栄厩舎の定年解散に伴い、宮田厩舎へ転厩。次走が転厩初戦となる。来週１週前追い切りを美浦トレセンで行った後、初の関西圏でのレ