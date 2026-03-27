◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー１８勝で約１０か月ぶり出場の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と４打差の１１位と好発進した。地元・宮崎市の大声援を力に、大山がバーディーを量産した。１番でティーショットを放つと大拍手を浴び、同組の穴井詩（らら、