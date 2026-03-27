北陸電力は27日、志賀原子力発電所で大地震による事故を想定した原子力防災訓練を行いました。北陸電力が開いた27日の訓練には、志賀原発などに勤務する社員ら約140人が参加しました。訓練では、志賀町で震度6強の地震が発生し外部電源を喪失した想定で、使用済燃料貯蔵プールに注水作業行う手順を確認しました。 また、この日は松田光司社長が原子力本部で指揮を執るため、富山市にある本店からヘリコプターを使っ