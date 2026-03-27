JR西日本がおととし閉鎖した石川県白山市の金沢総合車両所跡地で有害物質が検出された問題。白山市の田村敏和市長が27日、JR西日本の金沢支社長と面会し、安全対策の徹底を要請しました。白山市・田村 敏和 市長：「土壌汚染対策法等の法令を遵守していただいて、適切に対策いただきますよう、合わせてお願いいたします」石川県白山市の田村市長は、土壌汚染への対策などを求める文書を、JR西日本金沢支社の石原利信支社長に手渡し