２月にテレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が２７日に自身のインスタグラムを更新。リハビリの経過を明かした。前園は「手術後に初めて右脚をつけました。まだ松葉杖でのサポートで、右脚荷重は１／３ではありますが、リハビリで一歩一歩進んでいることを感じています」とつづり、松葉づえをつきながら右足を地面につける様子をアップした