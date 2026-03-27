ボートレースからつの「私のイケメン選手権」は２７日、開幕する。佐藤大騎（４１＝大阪）が当地前節・Ｇ?モーターボート大賞のＶ機を引き当てた。古賀繁輝が優勝戦で一撃仕様にして勝利を手繰り寄せた１２号機。ただ、佐藤は「併せる人によって伸びる。鈴谷（一平）選手よりは伸びる感じはあったが、木村（亮太）選手とは伸び切ったらそんなに差はなかった。酒見（峻介）選手にはバックでは向こうの方が伸びていたかも」。前