ローソンは3月24日より、春の「ハピとく祭」を全国の「ローソン」にて開催。クーポンの配布や同時購入セールなど、お得な企画を多数展開している。ローソン春の「ハピとく祭」3月24日からスタートした「ハピとく祭」、4月6日までの2週間に渡り、飲料無料券レシートの配布や同時購入セール、1個買うと1個もらえるなど、お得な企画が多数展開される。○おにぎり2個でドリンク1本もらえる!ローソン春の「ハピとく祭」飲料無料券がもら