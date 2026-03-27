和歌山県すさみ町内の空き家だとして、ドアを開けて入って中国語で配信する様子が映った動画がX上で取り上げられ、「不法侵入ではないか」と批判が相次いでいる。配信した中年男性は、この地域は空き家が多く、住むこともできると紹介していたという。同町役場では、こうした事態を初めて聞いたとし、「カギが開いていても入っていいことはない。かなりの迷惑行為になる」と話している。空き家は、カギがかかっていなかった模様旅